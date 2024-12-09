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Bingöl'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 03:47
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Bingöl’de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli ise sınır dışı edildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensubu şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyon anından bir kare (DHA)Operasyon anından bir kare (DHA)

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Yürütülen çalışmalarda, İran'dan gelip Ağrı'dan ülkeye giriş yapan ve PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 1 şüpheli, beraber hareket ettiği belirlenen 4 şüpheli ile birlikte düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevke edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek sınır dışı edildi.

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