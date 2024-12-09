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İstanbul'da AVM'de panik anları!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 23:26
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İstanbul’da AVM’de panik anları!

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir AVM'nin çatısında yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde bulunan bir AVM'nin çatısındaki havalandırma motorunda çıktı.

Olay yerinden bir kare - (DHA)Olay yerinden bir kare - (DHA)

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin merdiven aracıyla dışarıdan müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Kimsenin yara almadığı yangın sırasında alışveriş merkezinin otopark girişleri kapatıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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