İstanbul’da AVM’de panik anları!

Yangın, saat 21.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde bulunan bir AVM'nin çatısındaki havalandırma motorunda çıktı.

Olay yerinden bir kare - (DHA)

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin merdiven aracıyla dışarıdan müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Kimsenin yara almadığı yangın sırasında alışveriş merkezinin otopark girişleri kapatıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.