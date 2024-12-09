10 Aralık 2024, Salı
Haberler Yaşam Haberleri 4 ilde dolandırıcılar için düğmeye basıldı! 8 tutuklama

4 ilde dolandırıcılar için düğmeye basıldı! 8 tutuklama

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 23:31
ABONE OL
4 ilde dolandırıcılar için düğmeye basıldı! 8 tutuklama

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin telefonda kendilerini asker, polis, cumhuriyet savcısı gibi tanıtarak vatandaşlardan 5 milyon 192 bin lira aldıklarını belirledi.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, Afyonkarahisar, İstanbul, Samsun ve Van'da eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör