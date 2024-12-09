İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli’de eğlence mekanlarına denetim gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki nedeniyle son günlerde ölümlerin artması üzerine çalışma başlattı. Harbiye ve İnönü mahallelerinde faaliyet gösteren birçok eğlence mekanı ekipler tarafından denetledi.

Mekanda bulunan vatandaşların kimlikleri tek tek toplanarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Eğlence mekanlarındaki alkollü içeceklerin bandrolleri kontrol edildi.

Denetimler esnasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.