Koruma altındaki yaban keçileri Tunceli’de görüntülendi

Tunceli'de bulunan Munzur Vadisi Milli Parkı, doğal güzelliklerinin yanında büyük bölümü endemik olmak üzere bitki çeşitliliği ile zengin yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Vadide, koruma altında bulunan ve yükseklerde yiyecek bulmak konusunda sıkıntı yaşadıkları için daha alt bölümlere inen yaban keçileri görüntülendi.

Karınlarına doyuran keçiler daha sonra yeniden vadinin yükseklerine doğru giderek gözden kayboldu.