Adana'da sahte doktor tutuklandı! Baskında çok sayıda tıbbi malzeme bulundu
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adana'da, kendisini doktor olarak tanıtarak hasta muayene ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı. Yapılan operasyonda, söz konusu adreste 971 tıbbi malzeme ve ilaç ile 10 hasta kayıt defteri ele geçirildi. Ayrıca, ikamette bulunan 20 bin lira, 26 bin dolar ve bir miktar ziynet eşyasına da el konuldu. İşte detaylar...
Adana'da kendisini doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin sözde tedavi amacıyla merkez Seyhan ilçesindeki müstakil eve girip çıktığını belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Operasyon düzenlenen adreste 971 tıbbi malzeme ve ilaç ile 10 hasta kayıt defteri ele geçirildi. İkametteki 20 bin lira, 26 bin dolar ve bir miktar ziynet eşyasına da el konuldu. Ekipler, doktor diploması olmayan N.A'yı (43) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kadın, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.