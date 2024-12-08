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Denizli'de 'çakar' denetimi! Sürücü belgesine el konuldu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2024 02:41 Güncelleme: 08.12.2024 02:42
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Denizli’de ’çakar’ denetimi! Sürücü belgesine el konuldu

Denizli'nin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Pamukkale ilçesinde gerçekleştirdikleri bir denetim sırasında, çakar tertibatı kullanan sürücüye 96 bin lira para cezası kesip ehliyetine el koydu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aktepe Mahallesi'nde denetim yaptığı sırada, çakar tertibatı kullandığı görülen aracı durdurmak istedi.
Polis ekiplerinden bir süre kaçmaya çalışan hafif ticari araç, Denizli Gazeteciler Sitesi içinde durduruldu.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücüsü A.E.A'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Araçta mevzuata aykırı çakar lamba kullanmak" ve ilgili maddelerden 96 bin lira ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu, araç otoparka çekildi.

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