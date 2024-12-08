Denizli’de ’çakar’ denetimi! Sürücü belgesine el konuldu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aktepe Mahallesi'nde denetim yaptığı sırada, çakar tertibatı kullandığı görülen aracı durdurmak istedi.

Polis ekiplerinden bir süre kaçmaya çalışan hafif ticari araç, Denizli Gazeteciler Sitesi içinde durduruldu.

EHLİYETİNE EL KONULDU



Sürücüsü A.E.A'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Araçta mevzuata aykırı çakar lamba kullanmak" ve ilgili maddelerden 96 bin lira ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu, araç otoparka çekildi.