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Çanakkale'de işçi sevisi ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2024 02:50
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Çanakkale’de işçi sevisi ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, işçi servisi ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazazedeler, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Etili köyüne işçi taşıyan Sebahattin Çakır idaresindeki 17 AFE 293 plakalı servis minibüsü, sürücüsü öğrenilemeyen 17 AFK 932 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralıya müdahale eden sağlık ekibi (AA)Yaralıya müdahale eden sağlık ekibi (AA)

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle minibüs yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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