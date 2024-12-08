Çanakkale'de işçi sevisi ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
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İlçeye bağlı Etili köyüne işçi taşıyan Sebahattin Çakır idaresindeki 17 AFE 293 plakalı servis minibüsü, sürücüsü öğrenilemeyen 17 AFK 932 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, işçi servisi ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazazedeler, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Etili köyüne işçi taşıyan Sebahattin Çakır idaresindeki 17 AFE 293 plakalı servis minibüsü, sürücüsü öğrenilemeyen 17 AFK 932 plakalı otomobille çarpıştı.
4 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle minibüs yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.