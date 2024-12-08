08 Aralık 2024, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri 43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi düştü

43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi düştü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2024 12:44 Güncelleme: 08.12.2024 12:46
ABONE OL
43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi düştü

"Kilit kavşak" olarak bilinen 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis, karayolunda sürücülerin görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri karayollarında etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Sürücüler, olumsuz hava şartları nedeniyle araç takip mesafelerini artırarak düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı. Özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, şehir merkezinde de etkili oldu. Yoğun sis, şehir merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetti.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör