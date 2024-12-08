43 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi düştü

Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri karayollarında etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Sürücüler, olumsuz hava şartları nedeniyle araç takip mesafelerini artırarak düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı. Özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, şehir merkezinde de etkili oldu. Yoğun sis, şehir merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetti.