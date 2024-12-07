07 Aralık 2024, Cumartesi
Haberler Yaşam Haberleri Van'da ev yangını

Van'da ev yangını

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2024 10:59
ABONE OL
Van’da ev yangını

Van'ın Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, ilçeye bağlı Elmalı Mahallesi'nde ikamet eden F.D. isimli kadının kiracı olduğu evde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın ihbarını alan Edremit İtfaiye Grup Amirliği, olay yerine 2 araç 7 personel sevk etti. Yaklaşık 2.5 saatlik müdahale sonucu yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, evdeki malzemeler yanarak kullanılmaz hale geldi.
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör