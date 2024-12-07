Osmaniye’de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Mehmet Akıncı idaresindeki 31 AKG 742 plakalı otomobil, Osmaniye-Kadirli kara yolu Cevdetiye beldesi yakınlarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 ADK 201 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Akıncı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer araçta bulunan 2 yaralı ise ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.