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Tek teker şovu hastanede bitti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2024 23:41
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Tek teker şovu hastanede bitti

İstanbul'un Silivri ilçesinde trafikte tek teker yaparak ilerleyen bir motorcu dengesini kaybederek kaza yaptı. Kazayla ağır yaralanan motorcu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün kaza anını başka bir motosiklet sürücüsü anbean kaydetti.

Silivri General Ali İhsan Türkkan Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir motosiklet sürücüsü tek teker üzerinde ilerlerken kontrolünü kaybetti.



Yere sert bir şekilde düşen sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan kaza başka bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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