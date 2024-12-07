Akaryakıt istasyonunda kavga! 1’i polis 7 yaralı

Olay, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonu çalışanları ve müşterileri arasında çıkan tartışma alevlenerek, kavgaya dönüştü.

Kavga (İHA)

Orak ve bıçakların kullanıldığı kavgaya polis müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, kavgayı havaya uyarı ateş açarak ayırdı. Olay sebebiyle 1'i polis 7 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kavga anı (İHA)



Olayın, bir müşterinin LPG almak için akaryakıt istasyonuna gelmesiyle başladığı öğrenildi. Dolum sırasında aracından inen müşteriye, çalışan tarafından "Araç açık kaldı" uyarısı yapıldığı iddia edildi. Uyarıya sinirlenen müşterinin, çalışanı tokatladığı ve araya girmeye çalışan başka bir personeli de darp ettiği öne sürüldü.



Bir süre sonra müşterinin, akrabaları olduğu belirtilen kişilerle birlikte istasyona geri geldiği, müdürün odasını bastığı ve saldırgan tavırlar sergilediği belirtildi. Çıkan kavgada 5 çalışanın yaralandığı öğrenildi.