Sokak ortasında silahlı kavga! 1 kişi yaralandı

Olay, Ulus Mahallesi 2111 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında, henüz öğrenilemeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Olay yerinden bir kare - (İHA)



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile gruptan bir kişi silahını çıkarak rastgele ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşun sebebiyle bir kişi yaralandı. O sırada sokakta seyir halinde olan 41 P 2746 plakalı Mercedes marka minibüsün camına da kurşun isabet etti.



Şans eseri şoför yara almazken, olayı gerçekleştiren şahıslar kaçtı. Yaralı şahıs kendi imkanları ile hastaneye giderken ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Yapılan incelemelerin ardından, polis ekipleri olaya karışarak kaçan şahsıları yakalamak için çalışma başlattı.