Bursa’da feci kaza! 2 kuzen hayatını kaybetti

Kaza, saat 23.30 sıralarında Sanayi Caddesi'nde meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (DHA)

İddiaya göre, Abdullah Emin İşkol'un yönetiminde bulunan 16 BET 070 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen A.O.'nun kullandığı 16 ABL 010 plakalı otomobil çarpıştı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ



Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Musa İşkol yola savrulurken, motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklendi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Abdullah Emin İşkol'un olay yerinde hayatını kaybettiği, amca oğlu olduğu öğrenilen Musa İşkol'un ise ağır yaralandığı belirlendi.



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



Yaralı İşkol, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü A.O., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.