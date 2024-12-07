07 Aralık 2024, Cumartesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de yasa dışı silah imalatı yapan şüphelilere operasyon

İzmir'de yasa dışı silah imalatı yapan şüphelilere operasyon

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2024 10:40
ABONE OL
İzmir’de yasa dışı silah imalatı yapan şüphelilere operasyon

İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı silah ticareti ve imalatına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı silah ticareti ve imalatı yapan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 271 tabanca, 7 tüfek ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör