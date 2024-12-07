İzmir’de yasa dışı silah imalatı yapan şüphelilere operasyon

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı silah ticareti ve imalatı yapan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 271 tabanca, 7 tüfek ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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