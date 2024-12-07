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Bolvadin'de jandarmadan trafik denetimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 07.12.2024 11:14
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Bolvadin’de jandarmadan trafik denetimi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından sürücülere yönelik yapılan trafik denetiminde 119 araç kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Denetimler Bolvadin-Çay karayolu üzerinde yapıldı. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına trafik timleri tarafından gece 23.00- 05.00 saatleri arasında yapıldı. Denetimlerde durdurulan araçta sürücülerin alkol kontrolleri ile birlikte emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edildi. 119 araç sürücüsü durdurulurken denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığı bildirildi.
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