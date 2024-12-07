Adana’da bir araçta 50 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin deşifresine yönelik çalışmalarını kent genelinde sürdürdü. Çalışmalar kapsamında Seyhan ilçesinde durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, aracın arka tampon ve ön konsoluna gizlenmiş 50 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Polis, araçtaki M.Ş.A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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