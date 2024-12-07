Başakşehir'de feci kaza! Cip iş yerine daldı
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Başakşehir'de aracını park etmek isteyen sürücü fren yerine gaz pedalına basınca olan oldu. Feci kazada iş yerine giren cip, büyük çapta hasara yol açtı.
Başakşehir'de sürücüsünün fren yerine gaz pedalına basması sonucu iş yerine giren cip, büyük çapta hasara yol açtı.
KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI
Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Şelale Caddesi'nde sürücü H.B, 34 HZ 3978 plakalı cipini yolun kenarına park etmek istedi. Sürücü manevra sırasında fren yerine gaz pedalına basınca, kaldırımı aşan cip kırtasiyeye girdi. İş yerinde bulunanlar panikle kendilerini dışarıya attı.
Cip sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, iş yerinde büyük çapta hasar oluştu. İş yeri içerisindeki araç, vinç yardımıyla çıkarıldı.