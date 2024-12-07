Adana’da sokak ortasında dehşet! 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

Adana'da 18 yaşındaki genç, sokakta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi 41005 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Mehmet G., henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Mehmet G., kanlar içerisinde yere yığılırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Mehmet G.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri de saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. 18 yaşındaki gencin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin cinayet olayıyla ilgili soruşturması sürüyor.