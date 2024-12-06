06 Aralık 2024, Cuma
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Kayseri'de düğün kana bulandı! 1 yaralı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2024 22:12
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Kayseri’de düğün kana bulandı! 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay Kayseri'de meydana geldi.

Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Sedef Sokak'taki düğünde iki grup arasında tartışma çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçakla yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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