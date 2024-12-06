Kayseri'de düğün kana bulandı! 1 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay Kayseri'de meydana geldi.
Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Sedef Sokak'taki düğünde iki grup arasında tartışma çıktı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçakla yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.