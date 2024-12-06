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Bodrum'da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı! İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.12.2024 23:43
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Bodrum’da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı! İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 6'sı çocuk 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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