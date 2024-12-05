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Maçka Parkı'nda dehşet! Bir kişi başından vurulmuş halde bulundu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2024 12:17
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Maçka Parkı’nda dehşet! Bir kişi başından vurulmuş halde bulundu

Şişli Maçka Parkı'nda bir kişi başından vurulmuş olarak bulundu. Yerde yatan yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Olay, Şişli Maçka Parkı teleferik yakınında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içinden teleferiğe doğru yürüyen bir kişi, yerde kanlar içinde yatan yaralıyı gördü. Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri, başından vurulmuş halde yerde yatan adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

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