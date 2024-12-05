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Afyonkarahisar-Antalya Karayolu'nda sisli hava karayollarında sürücülere zor anlar yaşattı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2024 11:53 Güncelleme: 05.12.2024 11:59
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Afyonkarahisar-Antalya Karayolu’nda sisli hava karayollarında sürücülere zor anlar yaşattı

Afyonkarahisar-Antalya Karayolu'ndaki sisli hava etkili olurken, sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte sabah saatlerindeki sisli hava nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya karayolunda görüş mesafesi bazı bölgelerde 50 metreye kadar düştü. Sandıklı ilçesi Damlalı Boğazı ve Başağaç Rampası'nda daha yoğun olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Sürücüler sis nedeniyle yolu görmekte zorlandı. İlçe merkezinde de sis etkili oldu. Zaman zaman polisler, kavşaklarda önlem alırken sürücülere takip mesafelerini korumalarını ve farlarını yakmaları yönünde uyardı.

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