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Kızgın pekmezi başından aşağı döktü! İşte dehşet veren anlar

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2024 14:27 Güncelleme: 05.12.2024 14:48
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Kızgın pekmezi başından aşağı döktü! İşte dehşet veren anlar

Adana'da simit üretiminde kullandığı kızgın pekmezi başına döken fırın çalışanı, ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Simit üretilen bir fırında çalışan kişi, elleri yanmasın diye bezle tuttuğu tenceredeki kızgın pekmezi başına döktü.

KIZGIN PEKMEZİ BAŞINDAN AŞAĞI DÖKEN FIRIN ÇALIŞANI AĞIR YARALANDI

Kaynayan pekmez nedeniyle başında ve vücudunda yanıklar oluşan fırıncı yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Fırıncının bir süredir borçları olduğu ve bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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