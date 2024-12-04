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Ticari taksi kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 04.12.2024 08:43
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Ticari taksi kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

Çorum'da ticari taksinin kırmızı ışık sebebiyle bekleyen iki araca çarpması neticesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.P. idaresindeki 19 T 0809 plakalı ticari taksi, kırmızı ışık sebebiyle bekleyen K.Y. yönetimindeki 19 ADU 144 H.Ç. idaresindeki 19 HE 396 plakalı araçlara çarptı. Kazada, sürücülerden H.Ç. ile K.Y. idaresindeki otomobilde bulunan L.Y. yaralandı. Yaralanan vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazala ilgili inceleme başlatıldı.

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