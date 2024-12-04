Kontrolden çıkan minibüs dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Kahramanmaraş karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. S.D. yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

KAZADAN ACI HABER: 1 ÖLÜ

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüste sıkışan 4 kişiyi bulundukları yerden çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hediye Adıgüzel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ile minibüsteki 2 ise Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.