Kayseri’de FETÖ üyesi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne mensup şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



Yapılan çalışmalarda hakkında "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. (53) yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.