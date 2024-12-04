İstanbul'da 8 ilçede 17 ölü! Sahte içkiden 19 şüpheli gözaltında
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İstanbul'da sahte içki tüketimi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye çıktı. Olayın yankıları sürerken, zehirlenmelerle bağlantılı olduğu tespit edilen 19 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu acı tablo, sahte içki üretiminin ve tüketiminin yol açabileceği ölümcül sonuçları bir kez daha gözler önüne serdi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin çalışmalar sürüyor.
8 İLÇEDE 17 ÖLÜ
Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 46 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edildi. Hastaneye gidenlerden 17 kişi hayatını kaybederken, 22 kişinin tedavileri sürüyor. 7 kişi ise taburcu edildi.
19 GÖZALTI
Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin çalışması sürüyor.