Çorum'da kar yağışı etkili oldu
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Çorum, kar yağışının ardından beyaza büründü. Karayolları ve polis ekipleri de Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bölümünde tedbir aldı.
Sabah başlayan ve şiddetini artıran yağışın ardından belediye ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına başladı.
Karayolları ve polis ekipleri de Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bölümünde tedbir aldı. Yolun bazı bölümlerinde ise sis etkili oldu.
Öte yandan, karla kaplanan parklar güzel görüntü oluşturdu.