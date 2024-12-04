Çorum’da kar yağışı etkili oldu

Sabah başlayan ve şiddetini artıran yağışın ardından belediye ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına başladı.

Karayolları ve polis ekipleri de Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bölümünde tedbir aldı. Yolun bazı bölümlerinde ise sis etkili oldu.

Öte yandan, karla kaplanan parklar güzel görüntü oluşturdu.