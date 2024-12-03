Sivas'ta panik anlar! Otomobil bir anda alev topuna döndü
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sivas'ta seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Kısa sürede alevlerin büyüdüğü yangında ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürüldü ancak otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi
Sivas'ta seyir halindeyken alev alan bir otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre olay, Çayyurt Mahallesi Tek Mezar Caddesi üzerinde bulunan pazar alanında meydana geldi. M.Y. idaresindeki 58 BU 190 plakalı Mazda marka otomobil seyir halindeyken motor kısmından bir anda alevler yükseldi.
Yangın kısa sürede büyüdü. Aracın yandığını görenler durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek otomobili söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin incelenmesi için çalışma başlatıldı.