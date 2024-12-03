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Erzurum'da karbonmonoksit gazı faciası! 21 kişi zehirlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 03.12.2024 22:22
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Erzurum’da karbonmonoksit gazı faciası! 21 kişi zehirlendi

Erzurum'da bir tekstil atölyesinde akşam vardiyasında çalışan 21 personel, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Kent merkezindeki bir tekstil atölyesinde akşam vardiyasında çalışan 21 personel, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi acil servislerine müracaat etti.

Acil serviste tetkikleri yapılan ve karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen tekstil çalışanlarının, hayati tehlikelerinin bulunmadığı, ancak bir süre daha müşahede altında tutulacakları öğrenildi.

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