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Şırnak'ta akraba kavgası kanlı bitti! 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 03.12.2024 19:59
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Şırnak’ta akraba kavgası kanlı bitti! 1 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde akrabalar arasında yaşanan tartışma sonrası ortalık savaş alanına döndü. Çıkan kavgada taş, sopa ve bıçak kullanıldı ve 1 kişi boğazından yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve taş, sopa ve bıçak kullanılan kavgada 1 kişi boğazından yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cudi Mahallesi'nde akrabalar arasında yaşanan tartışma sopa, bıçak ve taşlı kavgaya dönüştü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Polisin dağılın uyarılarına rağmen taraflar kavga etmeye devam edince biber gazı kullandı. Kavgada boğazından yaralan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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