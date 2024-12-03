AFAD duyurdu! Aydın'da 4.0 büyüklüğünde deprem
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Aydın'In Germencik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Saat 19.51'de gerçekleşen depremin yerin 8.9 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Aydın'In Germencik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Saat 19.51'de gerçekleşen depremin yerin 8.9 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Germencik (Aydın)
Tarih:2024-12-03
Saat:19:51:29 TSİ
Enlem:37.88278 N
Boylam:27.57667 E
Derinlik:8.99 km
8.99 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum olmadığı öğrenildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-12-03 19:51:29 37.88278 27.57667 8.99 MW 4.0 Germencik (Aydın)
2024-12-03 19:42:25 38.3525 38.71722 11.79 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-12-03 19:23:42 37.88667 27.58167 9.08 ML 2.6 Germencik (Aydın)
2024-12-03 19:06:19 38.48833 39.13333 16.4 ML 2.0 Sivrice (Elazığ)
2024-12-03 18:50:41 38.275 37.02333 12.87 ML 1.5 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-12-03 18:15:33 37.9125 37.96 7.2 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-03 17:46:57 40.73639 32.855 6.2 ML 2.4 Çerkeş (Çankırı)
2024-12-03 17:24:22 38.03417 37.67861 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-03 16:59:38 38.43833 39.2275 7.0 ML 2.6 Sivrice (Elazığ)
2024-12-03 16:51:12 39.90611 40.88833 6.98 ML 1.6 Aşkale (Erzurum)
2024-12-03 16:46:42 40.88389 41.8175 7.04 ML 1.3 Yusufeli (Artvin)
2024-12-03 16:42:49 36.30917 35.94389 6.78 ML 1.6 Arsuz (Hatay)
2024-12-03 16:34:18 37.60444 35.06361 7.0 ML 1.0 Aladağ (Adana)
2024-12-03 16:28:48 38.67 29.80778 7.09 ML 0.8 Banaz (Uşak)
2024-12-03 16:12:13 38.11861 37.85444 5.99 ML 2.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-03 16:03:10 38.01056 37.50639 6.92 ML 1.9 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-12-03 15:45:44 39.64917 37.3525 7.0 ML 1.5 Merkez (Sivas)
2024-12-03 15:44:39 38.47667 29.20278 7.0 ML 0.9 Ulubey (Uşak)
2024-12-03 15:42:58 38.4775 29.13333 7.0 ML 1.1 Ulubey (Uşak)
2024-12-03 15:38:35 40.53556 43.06 7.0 ML 1.3 Merkez (Kars)
2024-12-03 15:35:21 38.875 38.2425 7.0 ML 1.1 Arguvan (Malatya)
2024-12-03 15:17:11 41.90389 27.31444 6.7 ML 1.1 Merkez (Kırklareli)
2024-12-03 14:57:18 38.36611 39.1625 7.0 ML 1.4 Sivrice (Elazığ)
2024-12-03 14:12:59 40.39167 28.65333 7.01 ML 3.6 Marmara Denizi - [03.86 km] Mudanya (Bursa)