Manisa’da boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saat 09.30 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 105 Sokak'ta meydana gelen olayda 37 yaşındaki Mehtap Yarbeğ, boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yarbeğ tarafından silahla vuruldu.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İddiaya göre Mehtap Yarbeğ'in çalıştığı lokantanın önüne gelen şahıs 3 el ateş ederek boşanma aşamasındaki eşini ağır yaraladı.



Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Mehtap Yarbeğ'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı öğrenilirken Mehmet Yarbeğ'in suç aleti silahla birlikte emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.