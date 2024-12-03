Gaz yüklü tanker yan yattı facia ucuz atlatıldı

Silivri'de şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği gaz yüklü tanker devrildi. Değirmenköy D-100 karayolunda saat 08.30 sıralarında 41 R 3753 plakalı tankerle seyir halinde olan şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Şoförün hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle tanker yoldan çıkarak toprak alana devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada tankerin şoförü ile yanında bulunan kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar en yakın hastanelere kaldırıldı. Tankerin gaz kaçırması nedeniyle jandarma ve itfaiye bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen ekipler, gaz yüklü tankeri yoldan kaldırmak için çalışma yapıyor. Çalışmalar nedeniyle de trafik kontrollü olarak tek şeritten ilerliyor.