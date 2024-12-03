Elazığ’da dağcılar ve doğa severler kanyonların güzelliklerini keşfetti

ELDAK, doğaseverlere unutulmaz bir etkinlik sundu. Kulüp sporcuları ve üyelerinden oluşan 22 kişilik grup, Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarına keyifli bir yürüyüş düzenledi. İlçede yapılan kahvaltı ile başlayan etkinlik, kanyonların göz alıcı doğasında devam etti. Renkli manzaralar eşliğinde yürüyen doğaseverler, temiz havanın tadını çıkardı.

ELDAK yetkilileri, doğayla buluşma fırsatı sunan bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, kış mevsimiyle birlikte daha zorlu dağcılık faaliyetlerine başlayacaklarını belirtti.

Üyeler ayrıca Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarının doğal güzellikleriyle bölge turizmine olan katkısına dikkat çektiler.