Zonguldak’ta mesleki eğitimi sahaya taşıyan hem öğreniyor hem kazanıyor

Zonguldak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, uygulamalı eğitim fırsatlarını genişletti. Mesleki eğitimi sahaya taşıyan okul; döner sermaye kapsamında öğrencilere hem deneyim hem de harçlık kazandırıyor. Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında eğitim gören 16 öğrenci, lastik değişiminden periyodik bakıma kadar birçok uygulamalı iş deneyimi kazanıyor. 1 Aralık itibariyle başlayan kış lastiği uygulamasıyla okulu tercih eden araç sahipleri, öğrencilerin deneyimlerine katkı sağlıyor. Okul idaresinin desteğiyle yürütülen proje, teorik eğitimi pratiğe dönüştürerek öğrencileri iş hayatına hazırlıyor.





Okul Müdürü Muhammet Yıldız, yapılan işlerin öğrenciler için bulunmaz bir deneyim olduğunu ifade ettiğine dikkat çekti. Öğrencilere faydalı olduğunu düşündükleri için projeyi başlattıklarını belirten Yıldız, "Okulumuz Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerinin araç üzerinde yapmaları için başlatmış olduğumuz proje. Kış ve yaz mevsimlerinde kışlık-yazlık lastiklerinin değişimini araçlarda yapmaktayız. Döner sermaye kapsamında bu uygulamalar yapılmakta. Bir ücret alınmakta ve bunlar döner sermaye hesabına yatırılmakta. Bu hesaptan öğrencilerimize harçlık olarak ücretler verilmekte. Hem de uygulamalı eğitimlerini burada görmekteler. Değişik teknolojik araçları burada tanımaktalar. Yine müşteri iletişimlerini burada uygulamalı olarak görmekteler. Yapılan bu işler öğrencilerimiz için bulunmaz bir deneyim oluyor. Öğrencilerimize daha faydalı olduğunu düşündüğümüz için böyle bir projeyi başlattık" diye konuştu.



Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi İsmet Kök; öğrencilerin müşteri karşılama, beceri ilişkileri geliştirmenin yanı sıra harçlık kazanmalarına da yardımcı olduklarını belirterek şöyle dedi:

"Burada öğrencilerimize vermiş olduğumuz teorik eğitimleri; okul idaresinin desteği ile döner sermaye kapsamında pratiğe dönüştürme fırsatı yakalıyoruz. Öğrencilerimizin müşteri karşılama, beşeri ilişkileri geliştirme, motor becerilerini geliştirme, az da olsa harçlık kazanma konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun dışında sadece lastik sökme takma yapmıyoruz. Arıza ışığı söndürme, fren bakımı, ön periyodik bakımlarını yapıyoruz. Piyasadaki fiyat neyse onu uyguluyoruz. İş kalitesi açısından da bir eksiğimiz yok."

Bölümde öğrenim gören Tunahan Sugeçti, "İleride yapacağım işleri burada hem erken yaşta öğreniyorum. Hem de araç sahiplerinin işlerini yapıyorum. Ücret de alıyorum. En azından tecrübe kazanmış oluyorum" şeklinde konuştu.



Aldığı hizmetten memnun olduğunu ifade eden araç sahibi Şendoğan Gök, "Burası bu hizmeti vermeye başladığından beri sürekli buraya geliyorum. Piyasadaki işyerleri yoğun oluyor. Randevu alma güçlüğü de oluyor. Burası bir nebze daha sakin. Verilen ücret karşılığında hem okula katkı hem de harçlıklarına katkı olarak burayı tercih ediyorum" ifadelerine yer verdi.