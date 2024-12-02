Diyarbakır’da otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Kırsal Pirinçlik Mahallesi'nde meydana geldi.

M.D. idaresindeki 72 ADD 647 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.