Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da soğuklar devam ediyor
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Ağrı’da devam eden soğuklar tedbirleri beraberinde getirdi, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile örttü.
Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen soğuklar etkisini göstermeye devam ediyor. Birçok ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken kent merkezinden geçen Murat Nehri'nin yüzeyi de buz tuttu. Bazı araçların camları ise buz tuttu.