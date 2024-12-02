ODTÜ’lü profesöre 35 milyonluk tuzak! Gençliğe hitabeyi dinletip dolandırdılar

Dolandırıcılar yine boş durmadı. Bu kez hedefte merhum Ordinaryus Profesör Hamdi Peynircioğlu'nun oğlu ODTÜ'den emekli olan Prof. Dr. Nihad Peynircioğlu vardı. ODTÜ'den emekli olduktan sonra eşiyle Bozcaada'da yaşamaya başlayan Peynircioğlu, 3 ay önce dolandırıcılar tarafından arandı. Kendisini MİT personeli olarak tanıtan bir şahıs, "Uzun süredir banka hesaplarınızdan terör bağlantılı hesaplara para aktarımı gerçekleşmekte. Bu operasyona katkı sağlamanız gerekmekte. Bankada ve evde bulunan tüm mal varlıklarınızı bize bildirmeniz zorundasınız. Sakladığınız mal varlığınız varsa suçlu sayılırsınız." diyerek telefonu kapattı.

GENÇLİĞİ HİTABEYİ DİNLETTİRDİLER

Daha sonra ise kendisini İstanbul Emniyet Müdürlüğü özel kalem personeli olarak tanıtan bir kişi ise Whatsapp hattından Peynircioğlu'na sahte dekontlar göndererek, hesaplarından örgüt üyelerine para transferi yapıldığı izlenimini verdi. Devamında kendisini MİT personeli olarak tanıtan bir kişi, profesöre eski MİT operasyon görüntülerini gönderip, Atatürk'ün gençliğe hitabını dinlettirerek ağladı.

Profesörü dolandıran şahıslar (A Haber arşiv)

35 MİLYONU ELLERİYLE TESLİM ETTİ

Sabah'ın haberine göre tuzağa düşen profesör, eşiyle birlikte korkuya kapılarak dolandırıcıların yönlendirmesiyle bankadan 15 milyonunu çekerek Çanakkale Güzelyalı'da buluştuğu bir kişiye teslim etti. Bu esnada telefonla görüşmeye devam eden profesör, farklı bir banka şubesinden çektiği hesabındaki 20 milyonu da dolandırıcılara İntepe bölgesinde teslim etti.

"KIZINI DA TAKİP EDİYORUZ"

Kendilerini sahte MİT mensubu olarak tanıtan kişiler, talihsiz profesöre "Operasyonun sonuna yaklaşmak üzereyiz. Çalışmamız da en ufak bir hata kabul edilemez. Avukat olan kızının da hesabını inceliyoruz. O yüzden ona hiçbir şey bahsetme. Paraları inceleyip sana iade edeceğiz. Senin WhatsApp'ın hep açık kalacak. Biz senin konuşmalarını dinleyeceğiz." talimatını verdi.

Dolandırıcılar adım adım takip edildi (A Haber arşiv)

AVUKAT KIZINA ANLATTI SAVCILIĞA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Olaydan bir süre sonra paraların iade edilmediğini gören profesör, yaşananları avukat olan kızına anlattı. Dolandırıldığını anlayan profesör, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Kameraları inceleyen polisler, ünlü profesörü dolandıran kişilerin Urfa Akçakale'de yaşayan ve başka bir profesörü dolandırma hazırlığı yapan Mehmet Y., Abdülkadir K., Halil E. olduğunu tespit etti. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma ve aylar süren takip sonucunda dün düğmeye basıldı. Şanlıurfa, Akçakale, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 200 bin lira ele geçirildi. Şüphelilerden Ali E.'nin arandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.