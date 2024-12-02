Akran zorbalığı dehşeti! Fırının içine atıp çalıştırdılar

Kayseri Bünyan'da 16 yaşındaki B.Ç. isimli çocuk, arkadaşlarıyla maç yaptıktan sonra sohbet etmek için fırına gitti. B.Ç.'nin arkadaşı bu sırada fırının içine girdi. Arkadaşının çıkmasının ardından B.Ç. de fırına girmek istedi. Ancak bu sırada arkadaşları kapıyı B.Ç.'nin üzerine kilitleyerek fırını çalıştırdı.



VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlatan B.Ç; "arkadaşlarımla maç yaptıktan sonra fırına gittik. Burada bir süre sohbet ettikten sonra arkadaşlarımdan biri fırının içine girip tekrar çıktı. Bende merak edip içeri girince arkadaşlarım kapıyı üzerime kapattı. Açmak istesem de kapı açılmadı. Daha sonra fırın çalıştı ve dönmeye başladım. Sonra kapüşonumu kafama çekip ellerimi cebime soktum. Fırının ısısı artınca tekrar kapıyı açmaya çalıştım. Bu sırada elim ve yüzüm yandı." dedi.

Talihsiz çocuğun elleri bu hale geldi (A Haber arşiv)

"HASTANEDE 'ÜZERİME ÇAY DÖKÜLDÜ' DE"

Bir süre sonra arkadaşlarının kendisini fırından çıkardığını ve hepsinin telaşlandığını belirten B.Ç; "Fırından çıkınca bir süre kendimden geçmişim. Arkadaşlarım hastaneye giderken beni 'üzerime çay döküldü de' diye tembihlediler. Bu olay nedeniyle bir kaç gün kendime gelemedim. Hastanede ellerimi ve yüzümü sardılar." diye konuştu.