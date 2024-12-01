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Siirt'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.12.2024 18:12
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Siirt’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü Nusret Gergef hayatını kaybetti.

Dün gece saatlerinde Barış Mahallesi'nde plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 28 yaşındaki Nusret Gergef, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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