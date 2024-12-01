Marmaris’te sağanak etkili oldu balıkçı teknesi suya gömüldü

Türkiye'nin önemli turizm beldelerinden olan Marmaris ilçesinde dünden bu yana etkili olan sağanak yağışlar, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe genelindeki tüm birimler teyakkuza geçerken, şuana kadar sel baskını yaşanmadığı öğrenildi.

Kapalı çarşıdaki bazı işyerlerinde su baskınları yaşanırken, azmak kenarına demirlenmiş küçük balıkçı teknesi de yağışlardan nasibini aldı. Etkili olan sağanak sonrasında su alan yaklaşık 3 metrelik tekne suya gömüldü. Yağmurun ara ara rüzgarla birlikte devam ettiği Marmaris'te yürüyüşe çıkan bazı vatandaşlar da Marmaris'te yağmurun da güzel olduğunu belirtti. Çatılardan akan sular sebebiyle su baskını yaşayan kapalı çarşı esnafları da sıkıntı çektiklerini ifade ederek yetkililerden destek istedi. Yağışların zaman zaman gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam edeceği öğrenildi.