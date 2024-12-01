Kayseri yoğun sis altında

Özellikle Hisarcık'tan Erciyes istikametine çıkış güzergahında evler sis altında kalırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kar yağmasıyla birlikte yeşil ile beyazın buluştuğu kıvrımlı Erciyes yolu da dron ile görüntülenirken, sisler arasından 2 bin metre yükseklikteki zirvesini çıkaran Ali Dağı da Erciyes'ten şehir merkezine inen vatandaşları selamladı.