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Kayseri yoğun sis altında

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.12.2024 14:13 Güncelleme: 01.12.2024 14:13
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Kayseri yoğun sis altında

Kayseri'de etkili olan sis görsel şölen oluşturdu. Şehir merkezini sabah saatlerinde etkisi altına alan sis, seyrine doyum olmayacak görüntüler oluşturdu.

Özellikle Hisarcık'tan Erciyes istikametine çıkış güzergahında evler sis altında kalırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kar yağmasıyla birlikte yeşil ile beyazın buluştuğu kıvrımlı Erciyes yolu da dron ile görüntülenirken, sisler arasından 2 bin metre yükseklikteki zirvesini çıkaran Ali Dağı da Erciyes'ten şehir merkezine inen vatandaşları selamladı.

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