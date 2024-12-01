Enkaz altında kalan işçiyi arama kurtarma çalışmalarında 50’nci saat

Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına devam edilen binanın çökmesiyle göçük altında kalan Zekeriya Yılmaz'ı arama çalışmalarında 50'nci saate gelindi. Enkaz altında kalan Yılmaz'a ulaşmaya çalışan ekiplerin arama çalışmalarına özel eğitimli kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı görüldü.

Öte yandan saatlerdir enkaz başında eniştesinden iyi haberler beklediğini ifade eden Mustafa Kendirci, "Dün sabah saatlerinden beri buradayız. Burada halen bekliyoruz haberi aldık. İyi bir sonuç almayı bekliyoruz. Kendisi eniştem oluyor. Şu ana kadar hiçbir bilgi alamadık. Ustaların yanında çalışırdı hep. Bizde burada iyi haberleri bekliyoruz" dedi.