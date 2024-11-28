O illere gidecek vatandaşlara acil kodlu uyarı

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte birçok kentte yoğun kar yağışı yaşandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde okullar tatil oldu, ulaşım aksadı. Meteoroloji uzmanları, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Niğde başta olmak üzere Sivas, Kayseri ve Erzincan gibi illeri kapsayan kritik uyarı, özellikle bu bölgelere seyahat planlayanları yakından ilgilendiriyor. Uzmanlar, vatandaşların dondurucu soğuklar karşısında gerekli önlemleri alması gerektiği konusunda uyarıyor.

Soğuk Hava Dalgası (AA)

Meteorolojiye bağlı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonlarından alınan verilere göre, Türkiye'nin en soğuk noktası Niğde'nin Konaklı Beldesi oldu. Termometreler, gece saatlerinde eksi 20,3 dereceyi gösterdi. Bu, bölge için rekor seviyede bir düşüş olarak kaydedildi. Sadece Niğde değil, Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Göbekören Köyü'nde de eksi 19,3 derece ölçülerek en soğuk yerler listesinde üst sıralarda yer aldı.

Soğuk Hava Dalgası Hangi İlleri Etkiliyor?

Meteoroloji Genel Hava Durumu

Meteorolojik verilere göre, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gece saatlerinde kaydedilen düşük sıcaklıklar şu şekilde sıralandı:

Niğde, Konaklı Beldesi - 20,3

Sivas, Gürün, Göbekören köyü - 19,3

Kayseri, Talas, Kamber köyü - 18,5

Kayseri, Pınarbaşı: -18,5

Erzincan, Otlukbeli - 18,1

Malatya, Kuluncak - 18,1

Erzurum, Tekman, Hacıömer köyü - 18,0

Adana, Tufanbeyli - 17,7

Nevşehir, Derinkuyu - 17,1

Sivas, Altınyayla: -17,0

Kayseri, Sarız, Yedioluk Köyü: -16,9

Erzurum, Karaçoban: -16,5

Erzurum, Horasan: -16,4

Kahramanmaraş, Elbistan - 16,3

Niğde, Merkez, Kızılören Köyü: -16,3

Niğde, Merkez, Bağlama Beldesi: -16,3

Yozgat, Boğazlıyan - 15,4

Bayburt, Yaylalar köyü - 15,2

Ağrı, Eleşkirt, Yayladüzü Beldesi - 14,5

Tokat, Reşadiye, Kızılcaören Beldesi - 14,5