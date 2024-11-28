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Kayseri'de 2 milyon dal makaron ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2024 16:17 Güncelleme: 28.11.2024 16:19
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Kayseri’de 2 milyon dal makaron ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 2 milyon dal makaron ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; H.A.'nın (56) kente kaçak makaron getirip piyasaya süreği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın adresini belirleyen ekipler operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 2 milyon dal makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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