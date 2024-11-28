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Hatay'da elektrik direğinde akıma kapılan şahıs yanarak öldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2024 11:39 Güncelleme: 28.11.2024 11:41
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Hatay’da elektrik direğinde akıma kapılan şahıs yanarak öldü

Hatay'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan elektrikçi yanarak can verdi.

Olay, Belen ilçesi organize sanayi bölgesinde yaşandı. Hat çekmek için elektrik direğine çıkan elektrikçi Necati D. Akıma kapıldı.

Kısa sürede yanarak can veren şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye; itfaiye, sağlık ve elektrik dağıtım şirketi personelleri intikal etti. Elektriğin kapatılmasıyla indirilen şahsın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.

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