27 Kasım 2024, Çarşamba
Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta yüzlerce koyun donmaktan son anda kurtuldu

Sivas'ta yüzlerce koyun donmaktan son anda kurtuldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2024 10:05 Güncelleme: 27.11.2024 10:07
ABONE OL
Sivas’ta yüzlerce koyun donmaktan son anda kurtuldu

Sivas'ta yoğun kar yağışı sonucu arazide mahsur kalan yüzlerce koyun açlıktan ve donmaktan son anda kurtuldu.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde, erken gelen kış şartları hayvancılık yapan vatandaşları harekete geçirdi.

YÜZLERCESİ DONMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Kar yağışının beklenenden erken başlaması, koyunların yayladan erken indirilmesine neden oldu. Hakkı Subaşı'ya ait 500 koyun, 1.800 rakımlı Taht mevkiindeki yayladan, Altınyayla ilçe merkezine indirildi.

Yüzlerce koyun donmaktan son anda kurtuldu (İHA)Yüzlerce koyun donmaktan son anda kurtuldu (İHA)

"BEKLENENDEN ERKEN BASTIRDI"

Her yıl kışa hazırlıklı olduklarını fakat bu yıl kışın erken geldiğini belirten Subaşı, "Bu yıl kar beklenenden erken bastırdı. Uzun ve yorucu bir süreçti, ama çok şükür hayvanlarımızı sağ salim indirdik." diye konuştu.

Yüzlercesi donmaktan son anda kurtulduYüzlercesi donmaktan son anda kurtuldu YÜZLERCESİ DONMAKTAN SON ANDA KURTULDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör